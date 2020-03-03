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Жителя Ростова задержали за нападение на прохожего

Жителя Ростова задержали за нападение на прохожего
В Ростове-на-Дону местного жителя задержали за грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции Пролетарского района обратился мужчина и рассказал, что на улице на него напали. К нему подошёл молодой человек и избил. После этого он отобрал у своей жертвы деньги, телефон и часы, затем скрылся. Сумма похищенного составила порядка 47 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Им оказался 21-летний парень, ранее судимый за грабёж. Он увидел на улице мужчину, который был пьян. Решив поживиться, напал на прохожего.

- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе донского главка.

Часть похищенного удалось изъять и вернуть владельцу. Если вина задержанного будет доказана, ему грозят принудительные работы сроком до пяти лет либо тюремное заключение на срок до семи лет.

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