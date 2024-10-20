Жители Ростова шокированы разъезжающей по городу БМВ с мусорным баком на крыше
Ростовчан шокировала БМВ, разъезжающая по городу с железным мусорным баком на крыше.
Свидетельницей происходящего стала ростовчанка на пересечении Космонавтов и Евдокимова. На снимках видно, что синяя БМВ двигается с железным мусорным баком. Хозяин транспорта прикрепил жбан на специальную конструкцию.
- Бак крышу погнул, - комментирует очевидица.
Зачем контейнер прикрепили на крышу, неизвестно. В комментариях жители предполагают, что местный каскадер снова решил выполнить опасный трюк.