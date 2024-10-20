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Жители Ростова шокированы разъезжающей по городу БМВ с мусорным баком на крыше

Жители Ростова шокированы разъезжающей по городу БМВ с мусорным баком на крыше
Ростовчан шокировала БМВ, разъезжающая по городу с железным мусорным баком на крыше.

Свидетельницей происходящего стала ростовчанка на пересечении Космонавтов и Евдокимова. На снимках видно, что синяя БМВ двигается с железным мусорным баком. Хозяин транспорта прикрепил жбан на специальную конструкцию.

- Бак крышу погнул, - комментирует очевидица.

Зачем контейнер прикрепили на крышу, неизвестно. В комментариях жители предполагают, что местный каскадер снова решил выполнить опасный трюк.
Фото: Соцсети.
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