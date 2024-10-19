Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове потушили пожар в цеху по производству окон

В Ростове потушили пожар в цеху по производству окон
В Ростове на Западном потушили пожар в цеху по производству металлопластиковых окон. Об этом 19 октября сообщили в региональном ГУ МЧС.

Огонь на улице 2-й Краснодарской, 175 вспыхнул около 13:30. В небо поднялся огромный столб дыма, который было видно из разных районов города. На место ЧП приехали 20 спасателей на четырех автоцистернах. К тому моменту пламя охватило порядка 200 квадратных метров. Побороть стихию удалось к 15:30.

Причина пожара станет известна после проведения экспертизы.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.