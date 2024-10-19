В Ростове потушили пожар в цеху по производству окон

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове на Западном потушили пожар в цеху по производству металлопластиковых окон. Об этом 19 октября сообщили в региональном ГУ МЧС.Огонь на улице 2-й Краснодарской, 175 вспыхнул около 13:30. В небо поднялся огромный столб дыма, который было видно из разных районов города. На место ЧП приехали 20 спасателей на четырех автоцистернах. К тому моменту пламя охватило порядка 200 квадратных метров. Побороть стихию удалось к 15:30.Причина пожара станет известна после проведения экспертизы.