В Ростове машина врезалась в старинный особняк Хатранова

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в старинный особняк П. Е. Хатранова. Авария произошла днем 20 октября. Снимки с места публикует Donday.ru.Как сообщают очевидцы, авария случилась на улице Советской, 42. На кадрах видно, что автомобили столкнулись, и от удара один из них протаранил стену странной постройки. В результате ДТП у легковушки смяло бампер. Повредила ли машина здание, пока не ясно.В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что машины получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.Особняк потомственного почетного гражданина П. Е. Хатранова построили в 1890-е годы. Род Хатрановых в Нахичевани-на-Дону был состоятельным. В первой половине 19-го века нахичеванский купец Погос Хатранян торговал в России, Италии, Греции, Турции. Другой представитель рода Хатранянов — Кеворк — построил в Нахичевани кирпичный завод.