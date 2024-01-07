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В Ростове забросали пакетами с отходами машину автохама, который перекрыл дорогу к мусорным жбанам

В Ростове забросали пакетами с отходами машину автохама, который перекрыл дорогу к мусорным жбанам
В Ростове на Жмайлова, 4/3 машину автохама забросали пакетами с отходами. Кадрами с места 7 января поделились горожане.

Ростовчане сообщили, что водитель припарковал свой автомобиль у мусорных жбанов и это помешало вывезти отходы. Местные жители решили наказать владельца машины. Они положили пакеты с мусором прямо на крышу автомобиля. Таким образом, горожане показали, что не стоит создавать неудобства для других.

Отметим, что к подобным методам местные жители прибегают достаточно часто, чтобы проучить автохамов.
Фото: Соцсети.
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