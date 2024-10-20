Праздник Дня древонасаждения отметили в Ростове-на-Дону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове прошел традиционный День древонасаждения. Он стал одним из любимых ростовчанами праздников. В акции приняли участие почти 7 тысяч человек. В Ростове появилось 4 тысячи деревьев и 7,5 тысячи кустарников.С самого утра субботы ростовчане целыми семьями вышли во дворы, парки, чтобы сделать свой город еще зеленее. Участникам акции предоставили саженцы и необходимый инвентарь.Традиционно глава администрации Алексей Логвиненко присоединился к городскому празднику. Вместе с юными ростовчанами и их родителями возле школы № 72 глава высадил Аллею школьной семьи. Здесь появился целый лес из 65 деревьев. Это сосны, туи, клены, березы, липы, церсисы, рябины. Дети вместе с родителями смогут ухаживать за деревьями и наблюдать за их ростом.- Поручил взять на особый контроль вопрос качества используемого посадочного материала и обеспечить уходными работами высаженные деревья и кустарники, - поделился Алексей Валентинович.В преддверии Дня отца школьники испекли и угостили гостей яблочным пирогом, который стал негласным символом молодого праздника. Всего на территории школ, детских садов в День древонасаждения появилось более 40 аллей.После высадки деревьев на территории школы № 72 глава администрации отправился на Зеленый остров вместе с председателем общественной палаты города Михаилом Чернышевым, депутатами, жителями. Высадили 35 деревьев и 8 кустарников: сосны, ивы, катальпы, можжевельник.В парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в Суворовском есть аллея в честь участников СВО, а в честь Года семьи заложена «Аллея школьной семейной династии». В парке Левобережном заложена и обустроена зона «Остров любви».В парке им. М. Горького оформлена ландшафтная композиция «275 лет городу Ростову-на-Дону». В парке им. В. Черевичкина открыта Аллея стипендиатов главы администрации Ростова.В парке 1 Мая в память о певце Юрии Шатунове заложена аллея «Белые розы». В зоопарке - «Цветочная станция» и «Поляна белых медведей».Также в День древонасаждения в городе появились аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам и др.- Спасибо всем, кто откликнулся на инициативу, присоединился к сегодняшнему масштабному празднику, с пользой провел время и для себя и для окружающих и сделал наш город еще лучше, - подчеркнул Алексей Валентинович.Осенние Дни древонасаждения продлятся в Ростове до середины ноября.