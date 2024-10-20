В Ленинском районе Ростова восемь многоэтажек остались без отопления

Фото: Rostov.ru

В центре Ростова восемь многоэтажек остались без тепла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ и энергетики Сергей Сизиков 20 октября.Причиной массового отключения теплоснабжения стал дефект теплотрассы на Максима Горького, 84. Из-за коммунальной аварии от тепла отрезаны восемь МКД.Предварительно, устранить аварию должны к 20:00. Пока жителям приходится согреваться в квартирах самостоятельно. В этом могут помочь электрообогреватели и теплая одежда.На месте работает РТС.