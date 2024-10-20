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В Ленинском районе Ростова восемь многоэтажек остались без отопления

В Ленинском районе Ростова восемь многоэтажек остались без отопления
В центре Ростова восемь многоэтажек остались без тепла. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр ЖКХ и энергетики Сергей Сизиков 20 октября.

Причиной массового отключения теплоснабжения стал дефект теплотрассы на Максима Горького, 84. Из-за коммунальной аварии от тепла отрезаны восемь МКД.

Предварительно, устранить аварию должны к 20:00. Пока жителям приходится согреваться в квартирах самостоятельно. В этом могут помочь электрообогреватели и теплая одежда.

На месте работает РТС.
Фото: Rostov.ru
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