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На СВО пропал боец из Саратовской области, служивший на Дону

На СВО пропал боец из Саратовской области, служивший на Дону
В ходе спецоперации пропал 45-летний боец, служивший под Новочеркасском. О судьбе Михаила Чернова (позывной «Черный») неизвестно с конца лета.

Мужчину призвали на СВО из города Балашова Саратовской области. Михаила закрепили за воинской частью 22179, которая находится в Октябрьском сельском районе Ростовской области.

Последний раз боец связывался с родными 24 августа. Предварительно, тогда он находился на территории ЛДНР.

Родственники обеспокоены долгим отсутствием Михаила и просят помощи в поисках. В ориентировке прописаны особые приметы пропавшего. У него есть две татуировки. На правой руке у него изображен череп, а на левом плече — тигр с красными лапами.

Если вы знаете, где может находиться Михаил, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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