В Ростове две недели не могут убрать упавшее дерево в Железнодорожном районе

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Жители Ростова пожаловались на упавшее посреди дороги дерево в Железнодорожном районе. Кадры с места ЧП горожане опубликовали в соцсетях 21 июля.По словам местных жителей, неподалеку от переходного моста еще две недели назад упало крупное дерево. К счастью, на момент падения рядом не было людей. На кадрах видно, что растение перегородило путь в лес. Ежедневно местные жители вынуждены обходить аварийный участок.- Люди вынуждены перелазить через него, - добавили местные жители.Не исключено, что растение упало из-за непогоды в Ростовской области. Ранее в МЧС сообщали об усилении ветра в донском регионе.На аварийном участке пешеходы могут получить травмы. Особенно опасно ходить по дороге в ночное время суток. Люди могут просто не заметить препятствие на пути. Пока горожанам следует быть аккуратнее, чтобы не угодить в ловушку.