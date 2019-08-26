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В центре Ростова в одном из домов загорелась газовая труба

В центре Ростова в одном из домов загорелась газовая труба
Днём 28 августа в центре Ростова произошло ЧП. На улице Социалистической случилось возгорание газовой трубы.

О происшествии сообщили очевидцы около 14 часов. Рядом с трубой воспламенился газ. Вероятнее всего, произошла утечка. Ростовчане вызвали на место спасателей и специалистов газовой службы. На момент прибытия пожарных пламя потухло.

Сейчас в причинах утечки разбираются газовики. Аварию обещают устранить в ближайшее время.

По словам жильцов, не так давно в их доме была проверка газа, однако никаких дефектов специалисты не выявили.


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