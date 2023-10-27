В центре Ростова в многоэтажке произошла утечка газа

Фото: Ростов ру.

В многоэтажке в центре Ростова произошла утечка газа. Происшествие случилось около 16 часов 27 октября на улице Донской.По словам жителей четырехэтажного дома № 14, из газовой трубы со страшным грохотом вырвался огненный фонтан. Испуганные жильцы отключили в доме источники питания и вызвали на место газовиков.- Произошла утечка газа, - сообщили Rostov.ru специалисты. - Работаем над устранением поломки.Сейчас от источников питания отключены два подъезда. При этом жители утверждают, что у них все равно искрят провода. Ростовчане напуганы и боятся, что в их доме произойдет трагедия.