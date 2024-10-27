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Житель Волгодонска стал жертвой кражи собственного друга

Житель Волгодонска стал жертвой кражи собственного друга
В Волгодонске мужчину ограбил собственный друг. Инцидент случился 23 сентября.

В тот день 56-летний мужчина почувствовал недомогание и попросил своего 68-летнего друга сходить в магазин за продуктами. В знак доверия он передал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код. Однако вместо помощи друг воспользовался ситуацией и похитил 20 тысяч рублей с банковского счета своего приятеля.

Подозреваемый уже задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление волгодонцу грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.
Фото: РостовРу
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