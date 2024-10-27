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В жутком массовом ДТП с шестью автомобилями пострадал подросток

В жутком массовом ДТП с шестью автомобилями пострадал подросток
В Ростове-на-Дону произошла серьезная автомобильная авария, в которой участвовало шесть транспортных средств. Инцидент случился 26 октября около 22:00 на проспекте Королева.

По данным регионального управления ГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-211240», двигаясь в районе дома № 3, потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с «Хендай Акцент». После этого «Хендай» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21214». Затем «Хендай» продолжил движение и столкнулся с «Хендай Солярис».

В этот момент «ВАЗ-211240» отбросило на среднюю полосу, где он столкнулся с «Фордом Фокусом». Последнее столкновение произошло с припаркованным автомобилем «ГАЗ-2834Е».

В результате ДТП пострадали пассажир «ВАЗ-211240» и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу с травмами.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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