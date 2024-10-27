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Два пожара в банях Ростовской области за сутки тушили пожарные

Два пожара в банях Ростовской области за сутки тушили пожарные
В Ростовской области за минувшие сутки произошло два возгорания в банях. Оба случая произошли 26 октября.

Первый инцидент случился в Ростове-на-Дону, в СНТ «Садовод». Там загорелась крыша бани на территории частного дома. На место происшествия были направлены 20 пожарных и шесть единиц спецтехники. Благодаря их усилиям огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

Второй пожар произошел в Новочеркасске, в банном комплексе на Ростовском выезде. Охранник комплекса заметил дым и вызвал пожарных. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пламя на площади 15 квадратных метров. К счастью, в это время в комплексе не было посетителей.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной обоих возгораний стали неполадки в электрической системе.
Фото: ГУ МЧС по РО
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