Грузовик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде в Ростовской области

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В хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района грузовик сбил 7-летнего мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть из-за дерева. Трагичное ДТП случилось 26 октября около 15:00.Согласно данным УГИБДД по Ростовской области, инцидент случился на улице Первомайской. Семилетний ребенок катался на велосипеде и выехал на проезжую часть в районе дома № 6. В это время по дороге проезжал большегруз «УАЗ-3303», за рулем которого находился мужчина 47 лет. Водитель хотел успеть затормозить, но избежать столкновения не удалось. Велосипедист попал под колеса грузовика.В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован.