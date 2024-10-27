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Грузовик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде в Ростовской области

Грузовик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде в Ростовской области
В хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района грузовик сбил 7-летнего мальчика, который неожиданно выехал на проезжую часть из-за дерева. Трагичное ДТП случилось 26 октября около 15:00.

Согласно данным УГИБДД по Ростовской области, инцидент случился на улице Первомайской. Семилетний ребенок катался на велосипеде и выехал на проезжую часть в районе дома № 6. В это время по дороге проезжал большегруз «УАЗ-3303», за рулем которого находился мужчина 47 лет. Водитель хотел успеть затормозить, но избежать столкновения не удалось. Велосипедист попал под колеса грузовика.

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Фото: РостовРу
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