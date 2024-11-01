Житель Таганрога похоронил незнакомую женщину, приняв ее за свою супругу

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В Ростовской области мужчина похоронил незнакомую женщину, приняв ее за свою супругу. Странный инцидент произошел с семейной парой из Таганрога.История началась с того, что муж и жена сильно поругались. После конфликта 45-летняя женщина ушла из дома. Когда она вернулась через несколько дней, соседи рассказали ей шокирующую новость: якобы прямо сейчас проходят ее похороны.Выяснилось, что мужу рассказали о смерти любимой и позвали в морг на опознание. Мужчина явился на опознание в сильном алкогольном опьянении. Под воздействием спиртного таганрожец узнал в незнакомке свою любимую. На самих похоронах мужчина в глубоком трауре гладил руки усопшей и прощался с ней.Когда семейная пара встретилась, то возмущению женщины не было предела.- По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, проводившим опознание, - сообщили в региональном СУ СК.