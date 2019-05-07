Житель Ростовской области убил ножом трёх собутыльников, а затем поджёг дом



В Песчанокопском районе Ростовской области мужчина зарезал трёх собутыльников, а затем поджёг дом. Сейчас в отношении 50-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в ночь на 12 мая в селе Песчанокопском.



Около двух часов пожарные получили сообщение о возгорании в доме № 78 на улице Энгельса. Когда спустя 15 минут огонь был потушен, сотрудники МЧС нашли тела троих мужчин.



После проверки и судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что потерпевшие были убиты. По подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний местный житель. Во время допроса он признал свою вину и рассказал, как всё произошло. Он вместе с тремя приятелями распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, тогда фигурант схватил нож и зарезал знакомых. Пытаясь скрыть следы преступления, он поджёг дом.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога».



- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Следователь направил в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.