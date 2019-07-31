Житель Ростова зарезал 84-летнюю родственницу, а затем сжёг её дом



В Ростове местный житель зарезал пенсионерку и сжёг её дом. В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



В переулке Техническом в ночь на 31 июля произошёл пожар. При тушении было обнаружено тело 84-летней женщины. На трупе были термические ожоги. Однако, в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле нашли колото-резаные ранения груди. Именно они стали причиной смерти пенсионерки.



В ходе следствия правоохранители установили, что к преступлению причастен 31-летний родственник погибшей. Предварительно, он тайно проник в её дом и ударил свою жертву ножом. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина поджог здание и скрылся.



-В настоящее время он задержан в качестве подозреваемого. С его участием выполняются следственные действия, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Расследование продолжается.