Житель Ростовской области обокрал знакомого, пока тот спал



В Каменском районе мужчина обокрал приятеля, когда тот заснул. Об этом 26 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Вместе со знакомым потерпевший находился у себя дома. В какой-то момент мужчина заснул. В это время гость вытащил деньги из его кошелька, взял телевизор и ушёл. Он сдал технику в ломбард, а деньги потратил на своё усмотрение.



Потерпевший рассказал обо всём полиции, и через какое-то время подозреваемого задержали.



- Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за кражу, - рассказали в ведомстве.



Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.