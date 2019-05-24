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Житель Ростовской области обокрал знакомого, пока тот спал

Житель Ростовской области обокрал знакомого, пока тот спал
В Каменском районе мужчина обокрал приятеля, когда тот заснул. Об этом 26 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Вместе со знакомым потерпевший находился у себя дома. В какой-то момент мужчина заснул. В это время гость вытащил деньги из его кошелька, взял телевизор и ушёл. Он сдал технику в ломбард, а деньги потратил на своё усмотрение.

Потерпевший рассказал обо всём полиции, и через какое-то время подозреваемого задержали.

- Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за кражу, - рассказали в ведомстве.

Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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