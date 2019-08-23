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В Ростовской области парень ударил полицейского молотком по голове

В Ростовской области парень ударил полицейского молотком по голове
Житель Азова Ростовской области ударил полицейского молотком по голове. Сейчас молодой человек задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 25 августа между 24-летним азовчанином и сотрудником полиции, который находился не на службе, произошёл конфликт. Мужчины находились на улице Московской. В ходе ссоры подозреваемый нанёс правоохранителю удар молотком по голове. Потерпевший получил тяжёлую травму. Известно, что он является сотрудником взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД «Азовский».

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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