В отношении мужчины, стрелявшего в женщину в Волгодонске, возбудили уголовное дело



Фото: volgodonsk.news



В отношении жителя Волгодонска, выстрелившего в женщину, возбудили уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство.



По версии следователей, 29 мая 61-летний подозреваемый на почве ревности поссорился с 31-летней бывшей сожительницей и её 38-летним знакомым. Он достал обрез охотничьего ружья и выстрелил. Женщина получила получила огнестрельное ранение левого плеча и повреждение левого лёгкого. У её приятеля оказался термический ожог левой части груди.



К счастью, свершить убийство он не смог.



- Потерпевший оказал сопротивление стрелку и смог вырвать из его рук оружие, - прокомментировали в СК СКР по Ростовской области.



Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей. Они задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Пострадавшая находится в больнице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.