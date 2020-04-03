Жильцов дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за забытой игрушки
В Ростове-на-Дону жильцов многоэтажки эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент случился вечером 6 апреля на улице Нариманова.
Возле дома № 72/2 прохожий заметил забытую игрушку. Решив, что она может содержать в себе взрывчатку, он позвонил в полицию.
- Получив сообщение о потенциально опасном предмете, на место выехали правоохранители, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Вместе с сотрудникам спецслужб они провели проверку. Опасных предметов обнаружено не было.
Полицейские эвакуировали жильцов одной половины на то время, пока осматривали территорию. Когда опасения не подтвердились, оцепление сняли.