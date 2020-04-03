Жильцов дома в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за забытой игрушки

В Ростове-на-Дону жильцов многоэтажки эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент случился вечером 6 апреля на улице Нариманова.Возле дома № 72/2 прохожий заметил забытую игрушку. Решив, что она может содержать в себе взрывчатку, он позвонил в полицию.Полицейские эвакуировали жильцов одной половины на то время, пока осматривали территорию. Когда опасения не подтвердились, оцепление сняли.