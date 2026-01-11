Новости
Жесткое ДТП произошло в Суворовском в Ростове-на-Дону

Жесткое ДТП произошло в Суворовском в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, авария произошла утром 11 января на Вавилова.

Сообщается, что столкновение было достаточно сильным, в результате чего дорога была сильно повреждена и усыпана обломками автомобилей. Это привело к образованию затора, и водителям пришлось объезжать место аварии по обочине.

На данный момент, согласно данным «Яндекс.Карт», движение на участке восстановлено, и затора нет.

Информации о пострадавших в результате этого ДТП пока не поступало. Подробности произошедшего выясняются.
Фото: Соцсети
