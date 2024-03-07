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Женщина за рулем авто упала в котлован на Северном обходе Ростова

Женщина за рулем авто упала в котлован на Северном обходе Ростова
На Северном обходе Ростова женщина на машине упала в котлован. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых медики кладут пострадавшую на носилки.

Авария произошла вечером 6 марта. По словам свидетелей ДТП, женщина за рулем легковушки ехала по правой стороне. В какой-то момент автомобиль словно провалился. Оказалось, что транспорт упал в огромную яму. При этом ни предупреждающих знаков, ни освещения на участке не было.

Проезжавшие мимо водители остановились и помогли пострадавшей выбраться. Женщине понадобилась помощь медиков.

Официальный комментарий в региональном УГИБДД пока не предоставили.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!)
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