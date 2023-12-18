На Северном обходе Ростова из-за горящего большегруза ограничили движение транспорта

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На Северном обходе из-за горящего грузовика ограничили движение транспорта. Об этом 18 декабря сообщили в Минтрансе донского региона.Авария произошла около 16:50 на выезде из города. В результате ДТП грузовик загорелся в движении. Пламя охватило площадь в 5 квадратных метров. Из-за пожара движение транспорта на 3-м километре автодороги ограничили.На 11-ти километровом участке образовалась пробка. Водители могут опоздать по свои делам и домой. Им следует выбирать альтернативные пути для поездок.