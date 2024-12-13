Женщина натравила на бездомную кошку свою собаку в Ростове

Фото: соцсети

В Ростове женщина натравила на бездомную кошку свою собаку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях 11 декабря.Жительница города шла по улице Думенко, когда услышала душераздирающие крики. Она обернулась и оцепенела от ужаса.Неподалеку от дома 15Б женщина разозлила свою собаку и натравила ее на бездомную черную кошку.Свидетельница попыталась привлечь внимание женщины, но та не обращала на неё внимания. Собака продолжала терзать кошку. Тогда горожанка закричала, чтобы женщина прекратила мучить животное. Через несколько секунд хозяйка вместе с собакой убежали.К сожалению, кошка умерла от полученных ран. Местные жители, которые подкармливали её, решили обратиться в полицию. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в ГУ МВД по региону.Люди, сообщают, что хозяйка собаки не использует намордник и поводок во время прогулок с питомцем. Они требуют, чтобы за это нарушение были применены самые строгие меры.