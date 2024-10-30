Ростовчанка скинула с 17-го этажа кошку

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону хозяйка выкинула из квартиры на 17-ом этаже кошку. Шокирующей историей поделились очевидцы в социальных сетях.Трагедия произошла в микрорайоне Левенцовском еще 16 октября. Мимо проходящие люди заметили, что с окна 17-го этаже прямо на них что-то летит. Как оказалось, это была кошка. Бедное животное разбилось насмерть.Жители этого дома сообщают, что владелица животного ведет себя агрессивно и неадекватно. Очень часто со всеми скандалит и выбрасывает вещи и технику из окна. Однажды она скинула утюг прямо на прохожих. К счастью тогда никто не пострадал.Женщину задержали. Ее обвиняют в жестоком обращении с животным.