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Ростовчанка скинула с 17-го этажа кошку

Ростовчанка скинула с 17-го этажа кошку

В Ростове-на-Дону хозяйка выкинула из квартиры на 17-ом этаже кошку. Шокирующей историей поделились очевидцы в социальных сетях.
Трагедия произошла в микрорайоне Левенцовском еще 16 октября. Мимо проходящие люди заметили, что с окна 17-го этаже прямо на них что-то летит. Как оказалось, это была кошка. Бедное животное разбилось насмерть.

Жители этого дома сообщают, что владелица животного ведет себя агрессивно и неадекватно. Очень часто со всеми скандалит и выбрасывает вещи и технику из окна. Однажды она скинула утюг прямо на прохожих. К счастью тогда никто не пострадал.

Женщину задержали. Ее обвиняют в жестоком обращении с животным.
Фото: соцесети
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