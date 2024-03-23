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Женщина и 13-летний ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Женщина и 13-летний ребенок пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе Егорлык - Сальск в Ростовской области два человека пострадали в ДТП. Авария случилась днем 23 марта в двух километрах от Егорлыкской.

По данным УГИБДД по Ростовской области, женщина на "Тойоте" при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу КамАЗу. В результате произошло столкновение. Легковушка после удара с грузовиком смялась, как консервная банка.

В результате ДТП женщина-водитель и ее 13-летний пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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