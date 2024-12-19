Жена погибшего в СВО бойца пожаловалась на состояние Аллеи славы на кладбище «Ростовское»

Фото: Дондей.

Супруга погибшего участника в СВО пожаловалась на состояние Аллеи славы на «Ростовском» кладбище в Мясниковском районе. Здесь похоронены бойцы, награжденные медалями Мужества и орденами «За отвагу». В процессе оформления аллеи имена воинов оказались загрязнены бетонной смесью, а ветром был сорван плохо уложенный искусственный газон.Как сообщает издание Donday, к журналистам обратилась жительница Ростова, Ирина П. Ее муж погиб в 2024 году. Она посещает могилу супруга каждую неделю. Вдова отметила, что работы должны были завершиться еще в ноябре, однако к концу декабря было сделано лишь несколько бетонных оснований и уложена плитка. Рабочие оставили пролежавшую затирку и испортили кресты и таблички бетоном.Кроме того, плитка вокруг могил уложена таким образом, что во время осадков там стоят по щиколотку лужи.Рабочие признали, что с качеством выполнения работ есть проблемы, так как им пришлось поторопиться из-за сжатых сроков. Работы проводит компания «Лимерт», которая с 2017 года осуществляет строительно-инженерные проекты, и в 2023 году выиграла контракт на обустройство Аллеи славы.