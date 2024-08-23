В Ростове возле Аллеи Роз скончался мужчина

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в районе Аллеи Роз скончался мужчина. Информацию об этом сообщили очевидцы 23 августа в соцсетях.Как сообщают горожане, ЧП произошло на проспекте Коммунистическом. Якобы неизвестный просил пешеходов вызвать «скорую». Люди позвонили в спецслужбу, но было уже поздно. Пока медики ехали, у мужчины начался приступ.- Упал в конвульсиях, изо рта шла пена, - пишут пользователи в соцсетях.Врачи на месте констатировали смерть местного жителя. При каких обстоятельствах ему стало плохо, неизвестно. Ростовчане предполагают, что смерть случилась из-за принятия запрещенных веществ.