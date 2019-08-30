В Ростовской области священнослужитель ищет свидетелей аварии, в которой пострадали его дети, и погибла жена



Священник ищет свидетелей ДТП на трассе Ростов - Таганрог, в котором погибла его жена, и пострадали дети. Страшная авария произошла вечером 29 августа.



Иерей Свято-Пантелеимоновского храма Александр вместе с женой, 12-летней дочкой и 9-летним сыном ехал по автодороге. За рулём «Хёндай Акцент» сидела его супруга. Возле воинской части, в районе посёлка Танаис, на обочине стоял КамАЗ. К несчастью, женщина не увидела его и врезалась в большегруз.



Легковушку сильно искорёжило. От полученных травм жена Александра скончалась на месте. Спасателям пришлось доставать её тело с помощью специальных инструментов. Мужчина и дети были экстренно доставлены в больницу.



- Мы ехали, не превышая скорости, - приводит DonDay.ru слова пострадавшего. - На КамАЗе не было проблесковых маячков или любых других указателей на то, что грузовик стоит припаркованным. Все случилось в один миг. Мы даже не успели понять, что случилось.



Александр рассказал, что его 9-летний сын находится в реанимации, у 12-летней дочки сломано бедро. Сам он получил множество ушибов.

Священнослужитель надеется найти свидетелей аварии или же тех, у кого есть запись момента ДТП. Если вы обладаете какой-либо информацией об аварии, которая случилась 29 августа на трассе Ростов - Таганрог, позвоните по телефону: 8-951-496-74-77.