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В Ростовской области пассажирка погибла в ДТП с перевернувшейся легковушкой

В Ростовской области пассажирка погибла в ДТП с перевернувшейся легковушкой
На трассе Зверево - Гуково в перевернувшемся автомобиле скончалась женщина. Трагедия произошла утром 29 октября.

На втором километре автодороги 21-летняя девушка за рулем «Лады Калины» превысила безопасную скорость. Не справившись с управлением, она съехала с проезжей части, и машина перевернулась.

- В результате ДТП 54-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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