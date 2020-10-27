В Ростовской области пассажирка погибла в ДТП с перевернувшейся легковушкой
На трассе Зверево - Гуково в перевернувшемся автомобиле скончалась женщина. Трагедия произошла утром 29 октября.
На втором километре автодороги 21-летняя девушка за рулем «Лады Калины» превысила безопасную скорость. Не справившись с управлением, она съехала с проезжей части, и машина перевернулась.
- В результате ДТП 54-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.