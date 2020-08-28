Заброшенное здание горит на крупном участке в Ростове-на-Дону

В Ростове произошло возгорание заброшенного здания на большом участке. ЧП случилось вечером 31 августа на улице Мечникова, 55.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, произошло загорание кровли в аварийном трехэтажном доме. Пламя быстро распространилось на площади с 200 до 1 000 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен второй ранг.- К ликвидации горящего участка привлечены 62 спасателя и 22 единицы техники, - добавили в ведомстве. – Обстановка уточняется.В доме никто не живет, однако, по словам местных жителей, здесь обитают бездомные. Вполне вероятно, что именно из-за них могло произойти возгорание. Тушение пожара продолжается.