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Заброшенное здание горит на крупном участке в Ростове-на-Дону

Заброшенное здание горит на крупном участке в Ростове-на-Дону
В Ростове произошло возгорание заброшенного здания на большом участке. ЧП случилось вечером 31 августа на улице Мечникова, 55.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, произошло загорание кровли в аварийном трехэтажном доме. Пламя быстро распространилось на площади с 200 до 1 000 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен второй ранг.

- К ликвидации горящего участка привлечены 62 спасателя и 22 единицы техники, - добавили в ведомстве. – Обстановка уточняется.

В доме никто не живет, однако, по словам местных жителей, здесь обитают бездомные. Вполне вероятно, что именно из-за них могло произойти возгорание. Тушение пожара продолжается.

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