В Ростове-на-Дону потушили пожар в гостевом доме
В донской столице ликвидировали возгорание в гостевом доме. Напомним, ЧП случилось 28 августа примерно в 14:30 на улице Вавилова, 24.
Загорание кровли произошло в гостевом доме, внутри которого расположены магазин и автомойка. Первоначально крыша полыхала на площади 70 квадратных метров, но позже огонь перебрался на второй этаж здания, охватив 375 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг возгорания, в связи с угрозой распространения на соседние строения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в течении двух с половиной часов горящий участок тушили 70 человек личного состава и 24 единиц техники. Полная ликвидация в пожара наступила примерно в 17:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших не было.