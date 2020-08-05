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Продуктовый магазин горит на крупном участке в Ростовской области

Продуктовый магазин горит на крупном участке в Ростовской области
В Ростовской области произошло возгорание крупного участка в продуктовом магазине. Происшествие случилось 8 августа около 00:30 на первом километре автодороги Ростов — Новошахтинск.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило торговое здание в Мясниковском районе на площади 750 квадратных метров. Причина случившегося до сих пор неизвестно, однако происходит скрытое горение в кровли магазина и в утеплителях стен. На месте происшествия тушат пожар 76 человек личного состава и 27 единиц техники.

- В результате ЧП никто не пострадал, - добавили в ведомстве. - Ликвидация полыхающего участка продолжается.

Только в 5:00 пожарные потушили открытое горение.

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