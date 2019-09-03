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За 6,3 миллиарда продают суда ростовской компании «Палмали»

За 6,3 миллиарда продают суда ростовской компании «Палмали»
На торги за 6 миллиардов рублей выставлены суда ростовской компании «Палмали». Соответствующие документы были размещены 5 сентября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В одном лоте была 51 единица морского транспорта. Там числятся катера, 46 нефтяных судов и других составов. Когда станет известен победитель аукциона, ему придется отдельно купить горюче-смазочные материалы, воду и продукты питания.

Компания стала банкротом в 2018 году после иска Сбербанка, которому была должна 13 миллиардов рублей. Сейчас в отношении компании идет конкурсное производство.

ООО «Палмали» было зарегистрировано в 2000 году. Основной для компании являлась деятельность морского грузового транспорта.

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