За 6,3 миллиарда продают суда ростовской компании «Палмали»



На торги за 6 миллиардов рублей выставлены суда ростовской компании «Палмали». Соответствующие документы были размещены 5 сентября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



В одном лоте была 51 единица морского транспорта. Там числятся катера, 46 нефтяных судов и других составов. Когда станет известен победитель аукциона, ему придется отдельно купить горюче-смазочные материалы, воду и продукты питания.



Компания стала банкротом в 2018 году после иска Сбербанка, которому была должна 13 миллиардов рублей. Сейчас в отношении компании идет конкурсное производство.



ООО «Палмали» было зарегистрировано в 2000 году. Основной для компании являлась деятельность морского грузового транспорта.