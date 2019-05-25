Перед судом за неуплату налогов предстанет директор ростовской компании «Палмали»



Перед судом в Ростове предстанет директор компании «Палмали». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств.



По данным Южного следственного управления СКР на транспорте, директор фирмы представил в налоговую службу декларации по налогу на прибыль организаций, в которые включил заведомо ложные, заниженные сведения о сумме прибыли, которая была получена при перевозке грузов водным транспортом в 2010-2011 гг., и сумме налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в бюджет за 2010-2011 гг. Таким образом, ущерб, нанесенный директором компании, составил более 120 миллионов рублей.



Кроме того, директор фирмы перечислил 17,5 миллиона компании на кредитора «Палмали», чтобы скрыться от принудительных выплат налогов.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщили в Южном СУ СК на транспорте. - В связи с чем уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.



Известно, что компания «Палмали» была объявлена банкротом в ноябре 2018 года. Фирма задолжала Сбербанку 13 миллиардов рублей. Имущество «Палмали» оценили в 2,5 миллиарда рублей.