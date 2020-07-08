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В Ростовской области разыскивают 34-летнего пропавшего мужчину

В Ростовской области разыскивают 34-летнего пропавшего мужчину

В Новочеркасске разыскивают мужчину, который ушёл из дома и не вернулся. 34-летний Сергей Курносов не появлялся дома целые сутки. Новостей о местонахождении мужчины пока нет.

О пропавшем дончанине сообщила сестра. По её словам, житель Новочеркасска вышел из дома на улице Фрунзе примерно в 23 часа 9 июля. Сергей решил прогуляться по городу и пропал. С того вечера никакой связи с пропавшим не было.

Рост Сергея - около 160 сантиметров, у него светлые глаза и русые волосы. Когда дончанин выходил из дома, на нём были синие брюки и светлая рубашка. Известно, что Сергей страдает кратковременной потерей памяти.

Родственники пропавшего уже написали заявление в полицию. Любую информацию о местонахождении Сергея Курносова просят сообщать его сестре Вере по телефону: 8-905-486-95-52.

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