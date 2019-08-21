Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

«Волга» врезалась в торговый ларёк после ДТП в Таганроге

«Волга» врезалась в торговый ларёк после ДТП в Таганроге
В Таганроге «Волга» протаранила киоск после ДТП. Авария произошла 21 августа.

На улице Шило водители «Митсубиси» и «Волги» не разобрались, кто кому должен уступить дорогу. В результате произошло столкновение. От удара «Волга» продолжила движение, выехала на тротуар и врезалась в киоск. Автомобиль вынес один пролет витрины. Стекла рассыпались вдребезги.

По счастливой случайности, в момент ДТП на тротуаре никого не было. Водители, а также пешеходы не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.