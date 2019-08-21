«Волга» врезалась в торговый ларёк после ДТП в Таганроге



В Таганроге «Волга» протаранила киоск после ДТП. Авария произошла 21 августа.



На улице Шило водители «Митсубиси» и «Волги» не разобрались, кто кому должен уступить дорогу. В результате произошло столкновение. От удара «Волга» продолжила движение, выехала на тротуар и врезалась в киоск. Автомобиль вынес один пролет витрины. Стекла рассыпались вдребезги.



По счастливой случайности, в момент ДТП на тротуаре никого не было. Водители, а также пешеходы не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.