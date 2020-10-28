Водителя иномарки госпитализировали после ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пострадал водитель иномарки после столкновения с «Дэу Нексией». Авария произошла после полудня на автодороге «Южный подъезд к Батайску» 29 октября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.Как стало известно, 48-летний водитель «Хендай Акцент» разворачивался в специально отведённом для этого манёвра месте. Однако он невнимательно оценил ситуацию на дороге и врезался в «Дэу Нексию» под управлением 19-летнего парня. К слову, у юноши был всего год водительского стажа.Иномарки получили многочисленные механические повреждения. У одной из них во время удара оторвало бампер.