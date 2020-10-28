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Водителя иномарки госпитализировали после ДТП в Ростовской области

Водителя иномарки госпитализировали после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пострадал водитель иномарки после столкновения с «Дэу Нексией». Авария произошла после полудня на автодороге «Южный подъезд к Батайску» 29 октября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Как стало известно, 48-летний водитель «Хендай Акцент» разворачивался в специально отведённом для этого манёвра месте. Однако он невнимательно оценил ситуацию на дороге и врезался в «Дэу Нексию» под управлением 19-летнего парня. К слову, у юноши был всего год водительского стажа.

- В результате ДТП водитель «Хендай» пострадал. Его доставили в больницу с многочисленными травмами, - отметили инспекторы.

Иномарки получили многочисленные механические повреждения. У одной из них во время удара оторвало бампер.

Теги: ДТП в Ростовской области пострадавшие в ДТП

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