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В Ростове водитель иномарки вылетел на встречную и устроил ДТП: есть пострадавший

В Ростове водитель иномарки вылетел на встречную и устроил ДТП: есть пострадавший
Фото:vk.com/rostovnadonu

Один человек пострадал в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Два автомобиля столкнулись в переулке 2-м Рекордном 12 марта около 22:30.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Фольксвагена Поло» был пьян. Двигаясь по дороге, он вылетел на встречную полосу. Иномарка врезалась в «Хёндай Туксон» под управлением 33-летнего автомобилиста. От удара автомобили отбросило в разные стороны. Они получили серьёзные механические повреждения, у «Поло» оторвало заднюю ось.

- В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами 40-летнего мужчину доставили в больницу.

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