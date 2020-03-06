В Ростове водитель иномарки вылетел на встречную и устроил ДТП: есть пострадавший



Фото:vk.com/rostovnadonu



Один человек пострадал в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Два автомобиля столкнулись в переулке 2-м Рекордном 12 марта около 22:30.



По предварительным данным, 26-летний водитель «Фольксвагена Поло» был пьян. Двигаясь по дороге, он вылетел на встречную полосу. Иномарка врезалась в «Хёндай Туксон» под управлением 33-летнего автомобилиста. От удара автомобили отбросило в разные стороны. Они получили серьёзные механические повреждения, у «Поло» оторвало заднюю ось.



- В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами 40-летнего мужчину доставили в больницу.