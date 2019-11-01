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Водитель зерновоза пропал по дороге в Ростов

Водитель зерновоза пропал по дороге в Ростов
На Дону разыскивают 42-летнего мужчину. Роман Горбов работает водителем зерновоза. На днях он не вернулся из рейса домой.

По словам друга, дончанин пропал 3 ноября по дороге из Новошахтинска в Ростов. В тот день Роман должен был доставить груз и вернуться домой. Но вечером в семье он так и не появился, а его телефон был выключен.

Товарищи нашли зерновоз мужчины. Но самого водителя поблизости не было. В кузове находилось зерно, то есть груз до места назначения он не довёз.

В настоящее время родственники пытаются разыскать Романа Горбова самостоятельно. Они также собираются обратиться в полицию.

Всех, кто узнал мужчину на фотографии, просят сообщить его близким по телефону: 8-903-137-71-77 (Олег).

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