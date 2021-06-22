Водитель «Порше Кайена» погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области водитель авто марки «Порше Кайен» погиб в ДТП. Авария случилась около полудня 24 июня на трасс Элиста - Зимовники.По предварительным данным, 64-летний мужчина за рулем «Порше Кайена» вышел на обгон. На скорости он не рассчитал расстояние и врезался по касательной в «Ладу Гранту», которая ехала по «встречке». От силы удара иномарка вылетела с дороги и перевернулась.- В результате ДТП водитель «Порше Кайена» скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.