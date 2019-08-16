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На трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре иномарки

На трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре иномарки
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Авария случилась между Ростовом и Новочеркасском 18 августа.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Поло», двигавшийся в направлении Москвы, притормозил перед пробкой. В этот момент в него врезался «Порше Кайен», который ехал слишком близко. Затем в «Порше» въехал «Хендай Акцент».

Водитель последней иномарки попытался уйти от столкновения, поэтому удар получился по касательной. От удара «Хендай» отбросило вправо, а в «Порше» сзади врезался ещё один «Фольксваген Поло», сообщает DonDay Новочеркасск.

Единственным, кто пострадал в массовой аварии, оказался водитель «Фольксвагена», ставшего последним участником ДТП. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.

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