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Водитель из Ростова стал участником смертельного ДТП на трассе под Волгоградом

Водитель из Ростова стал участником смертельного ДТП на трассе под Волгоградом
Водитель из Ростова-на-Дону спровоцировал смертельное ДТП на трассе в Волгоградской области. Происшествие случилось днем 6 мая в Суровикинском районе.

По данным МВД по Волгоградской области, житель донской столицы ехал на «ВАЗ-217050». В пути он выехал на «встречку» и спровоцировал лобовое ДТП с «Ладой-111930», за рулем которой был 22-летний парень.

– В результате 42-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Еще две пассажирки того же автомобиля, 40-летняя и 30-летняя женщины, доставлены в больницу, – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что автомобили также получили механические повреждения. Один из них в результате столкновения перевернулся.

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