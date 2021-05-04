Водитель из Ростова стал участником смертельного ДТП на трассе под Волгоградом

Водитель из Ростова-на-Дону спровоцировал смертельное ДТП на трассе в Волгоградской области. Происшествие случилось днем 6 мая в Суровикинском районе.По данным МВД по Волгоградской области, житель донской столицы ехал на «ВАЗ-217050». В пути он выехал на «встречку» и спровоцировал лобовое ДТП с «Ладой-111930», за рулем которой был 22-летний парень.– В результате 42-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Еще две пассажирки того же автомобиля, 40-летняя и 30-летняя женщины, доставлены в больницу, – прокомментировали в ведомстве.Отметим, что автомобили также получили механические повреждения. Один из них в результате столкновения перевернулся.