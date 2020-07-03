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На Дону уснувший водитель «ГАЗели» спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина

На Дону уснувший водитель «ГАЗели» спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина
В Ростовской области по вине уснувшего за рулём водителя произошло смертельное ДТП. Авария случилась 6 июля около 8 часов утра на трассе г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск – с. Песчанокопское.

По предварительным данным, 63-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.
- По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В результате происшествия погибла 61-летняя пассажирка микроавтобуса, пострадали 12-летний мальчик, водитель автомобиля, и ещё двое пассажиров - 41-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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