На Дону уснувший водитель «ГАЗели» спровоцировал ДТП, в котором погибла женщина

В Ростовской области по вине уснувшего за рулём водителя произошло смертельное ДТП. Авария случилась 6 июля около 8 часов утра на трассе г. Котельниково - пос. Зимовники - г. Сальск – с. Песчанокопское.По предварительным данным, 63-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.В результате происшествия погибла 61-летняя пассажирка микроавтобуса, пострадали 12-летний мальчик, водитель автомобиля, и ещё двое пассажиров - 41-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу.На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.