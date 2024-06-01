На трассе в Ростовской области в тройном ДТП пострадали два человека

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В Ростовской области на автодороге «Новороссия» в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 31 мая около 22:40 в Неклиновском районе.Предварительно, водитель «ГАЗ-2834РЕ» превысил скорость, и транспорт на полном ходу протаранил «ГАЗ-2790». Удар был настолько сильным, что машина влетела в «КамАЗ-452802» под управлением 29-летнего мужчины. В результате аварии «ГАЗ-2790» загорелся.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП травмы получили 45-летний водитель «ГАЗ-2834РЕ» и 34-летний водитель «ГАЗ-2790». Их доставили в медучреждение.