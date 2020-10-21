Водитель и пассажир полицейской машины пострадали в ДТП с «БМВ» на трассе под Ростовом

На автодороге в Ростовской области женщина-водитель «БМВ Х3» нарушила правила движения и врезалась в патрульную полицейскую машину, движущуюся по «встречке». ДТП произошло в Пролетарском районе примерно в восемь вечера 22 октября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.По предварительным данным, 43-летняя женщина на иномарке проигнорировала дорожный знак «Обгон запрещен» и выехала на встречную полосу. В этот момент по ней ехала патрульная машина с включёнными световыми спецсигналами, за рулем которой находился 29-летний мужчина. Автоледи, управлявшая кроссовером, не успела среагировать и врезалась в спецавто.Женщина также обратилась за помощью в больницу, но уже самостоятельно, после происшествия. По словам инспекторов, вины сотрудников полиции в этой аварии нет. В настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.