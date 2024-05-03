Водитель и девушка-пассажир автобуса Ставрополь – Сальск погибли в жутком ДТП

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, в котором погибли два человека. Авария случилась 2 мая в Красногвардейском округе.По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса вез семь пассажиров из Сальска в Ставрополь. Около 17:30 под селом Родыки мужчине за рулем стало плохо. Он потерял управление и съехал в кювет. Транспорт снес пару деревьев и завалился на бок.В результате ДТП погиб водитель и 24-летняя уроженка Ростовской области. Еще трое пассажиров получили травмы. Сотрудники «скорой» отвезли их в больницу. В каком они находятся состоянии, пока не сообщается. Оставшиеся трое пассажиров благополучно уехали с места аварии на попутном транспорте.В УГИБДД по Ставропольскому краю заявили, что назначены экспертизы. По их результатам станет известна причина ДТП.