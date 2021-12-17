В Красном Сулине двое парней погибли в жутком ДТП с автобусом

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Красном Сулине произошла страшная авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. ДТП случилось 18 декабря около 20:00.По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Ниссан Икстреил» находился 19-летний парень. Он двигался по улице Советской Армии. В районе дома №162 он пошел на обгон и на скорости врезался в автобус, который двигался во встречном направлении без пассажиров.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водитель и 19-летний пассажир иномарки скончались на месте. Еще трое пассажиров получили множественные травмы и были доставлены в городскую больницу.