Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Красном Сулине двое парней погибли в жутком ДТП с автобусом

В Красном Сулине двое парней погибли в жутком ДТП с автобусом

В Красном Сулине произошла страшная авария с участием иномарки и пассажирского автобуса. ДТП случилось 18 декабря около 20:00.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Ниссан Икстреил» находился 19-летний парень. Он двигался по улице Советской Армии. В районе дома №162 он пошел на обгон и на скорости врезался в автобус, который двигался во встречном направлении без пассажиров.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП водитель и 19-летний пассажир иномарки скончались на месте. Еще трое пассажиров получили множественные травмы и были доставлены в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.